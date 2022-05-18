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Dünya Rusya'dan bir yaptırım daha
Dünya

Rusya'dan bir yaptırım daha

Rusya, ülkedeki 24 İtalyan diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 21:43:00 -
Rusya'dan bir yaptırım daha

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 24 İtalyan diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Giorgio Starace bakanlığa çağrılarak, İtalyan makamlarının 30 Rus diplomata karşı açıkça düşmanca eylemlerinin şiddetle protesto edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Buna karşılık İtalya'nın Rusya’daki diplomatik ve konsolosluk kurumlarının 24 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarını 8 gün içinde terk etmeleri gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

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