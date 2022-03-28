  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Bayraktar SİHA suçlaması! Sonunda sessizliklerini bozdular
Dünya

Rusya'dan Bayraktar SİHA suçlaması! Sonunda sessizliklerini bozdular

Ukrayna ile yürütülen savaşta Bayraktar insansız hava araçları karşısında çaresiz kalan Rusya çıldırmaya devam ediyor. Genelde Kiev yönetimi ile devam eden çatışma ortamında Bayraktarlar konusunda yorumsuz bir politika yürüten Ruslar bu kez SİHA'lar için kardeş ülke Azerbaycan'a suç atmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 07:36:00 -
Rusya'dan Bayraktar SİHA suçlaması! Sonunda sessizliklerini bozdular

Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmasının dikkat çektiği bir dönemde, Moskova'dan Bakü'ye Bayraktar suçlaması geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ı, Karabağ'da Bayraktarlar SİHA'ları ile dört hava saldırısı düzenlemekle suçladı; Azerbaycan'dan tepki gecikmedi.

Rusya'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın 10 Kasım 2020'de Rusya ve Ermenistan'la imzalanan üçlü bildiriyi ihlal ederek Karabağ'da Rus barış gücü birliklerinin sorumluluk bölgesine girdiği belirtildi. Rusya Azerbaycan'ı, bölgede Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava araçlarıyla dört saldırı düzenlemekle suçladı; Bakü'ye askerlerini ilk pozisyonlarına çekme çağrısında bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Moksova'nın açıklamasını 'tek taraflı' olarak niteledi. Bakanlık açıklamasında, 'yasadışı Ermenistan silahlı birliklerinin' bir sabotaj girişiminde bulunduğu belirtildi; Bakü'nün Karabağ savaşına son veren üçlü anlaşmaya bağlı olduğu vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay