Rusya'dan Bayraktar SİHA suçlaması! Sonunda sessizliklerini bozdular
Ukrayna ile yürütülen savaşta Bayraktar insansız hava araçları karşısında çaresiz kalan Rusya çıldırmaya devam ediyor. Genelde Kiev yönetimi ile devam eden çatışma ortamında Bayraktarlar konusunda yorumsuz bir politika yürüten Ruslar bu kez SİHA'lar için kardeş ülke Azerbaycan'a suç atmaya başladı.
Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmasının dikkat çektiği bir dönemde, Moskova'dan Bakü'ye Bayraktar suçlaması geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ı, Karabağ'da Bayraktarlar SİHA'ları ile dört hava saldırısı düzenlemekle suçladı; Azerbaycan'dan tepki gecikmedi.
Rusya'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın 10 Kasım 2020'de Rusya ve Ermenistan'la imzalanan üçlü bildiriyi ihlal ederek Karabağ'da Rus barış gücü birliklerinin sorumluluk bölgesine girdiği belirtildi. Rusya Azerbaycan'ı, bölgede Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava araçlarıyla dört saldırı düzenlemekle suçladı; Bakü'ye askerlerini ilk pozisyonlarına çekme çağrısında bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Moksova'nın açıklamasını 'tek taraflı' olarak niteledi. Bakanlık açıklamasında, 'yasadışı Ermenistan silahlı birliklerinin' bir sabotaj girişiminde bulunduğu belirtildi; Bakü'nün Karabağ savaşına son veren üçlü anlaşmaya bağlı olduğu vurgulandı.