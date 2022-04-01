Rusya'dan barış görüşmelerini bitirecek açıklama! 'Yakıt depolarına yapılan saldırı...'
Kremlin, Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod şehrindeki bir yakıt deposuna yönelik hava saldırısının Kiev ile devam eden barış görüşmeleri için uygun koşullar yaratmadığını vurguladı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki helikopterin hava saldırısı sonucu depoda yangın meydana geldiğini duyurdu.
Ukraynalı yetkililer ise yorum taleplerine yanıt vermedi.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov bugün düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin yakıt tedarik zincirini yeniden düzenlemek ve Belgorod’daki enerji arzının kesintiye uğramasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Peskov, “Elbette bu, görüşmelere devam etmek için uygun koşulları yaratmak anlamına gelmiyor” diyerek, söz konusu saldırının iki ülke arasında devam eden müzakereleri riske atabileceğini vurguladı.