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Dünya Rusya'dan "ayçiçek yağı" kararı
Dünya

Rusya'dan "ayçiçek yağı" kararı

Rusya, geçtiğimiz mart ayında açıklanan 1,5 milyon ton ayçiçek yağı ihracat kotasının 400 bin ton daha artırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 15:45:00 -
Rusya'dan "ayçiçek yağı" kararı

Rusya, ülke içindeki arzı gerekçe göstererek, geçtiğimiz mart ayında açıklanan ayçiçek yağı ve ayçiçek küspesi ihracat kotasının artırıldığını duyurdu.

Hükümet 1,5 milyon ton ayçiçek yağı ihracat kotasının 400 bin ton daha artırıldığını, 700 bin ton ayçiçeği küspesi ihracat kotasının ise 150 bin ton daha artırıldığını açıkladı. İhracat kısıtlamalarının 31 Ağustos’a kadar süreceği belirtilirken, hükümet kısıtlamaların gevşetilmesi kararından üreticilerin fayda sağlayacağını dile getirdi.

Rusya Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz mart ayında iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirildiğini açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan 31 Ağustos tarihine kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

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