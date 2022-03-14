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Gündem Rusya'dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
Gündem

Rusya'dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor

Rusya’dan yola çıkan üçüncü ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Mersin Limanı’na doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 07:34:00 -
Rusya'dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor

Rusya'dan yola çıkan üçüncü ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Mersin Limanı'na doğru yol aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Azak Denizi Liman'larında bekletilen yağ gemileri ardı ardına Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Akşam saatlerinde geçen Mubariz İbrahimov adlı yük gemisinin ardından sabah saatlerinde M/T Glard1 isimli gemi de İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Tonlarca Ayçiçeği taşıyan yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, Azak Denizi'ndeki limanlarda Türkiye'ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçeği yağı yüklü 6 geminin olduğunu söyledi. Bugüne kadar 3 gemi İstanbul Boğazı'na ulaşırken 3 geminin daha yolda olduğu belirtildi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen M/T Glard 1 isimli gemi, Mersin Limanı'na doğru yol aldı.

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