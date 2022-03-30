Rusya'dan ateşkes kararı

Rusya Ukrayna savaşında olum haberler gelmeye devam ediyor. Rusya sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açıyor.

İnsani amaçlı ateşkes

Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.