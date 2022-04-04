Rusya'dan Almanya açıklaması: Gerekli cevabı vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini belirterek, gerekli cevabı vereceklerini söyledi.
Almanya’nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.
40 Rus diplomattan 5 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyumuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.