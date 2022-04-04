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Dünya Rusya'dan Almanya açıklaması: Gerekli cevabı vereceğiz
Dünya

Rusya'dan Almanya açıklaması: Gerekli cevabı vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini belirterek, gerekli cevabı vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 21:07:00 -
Rusya'dan Almanya açıklaması: Gerekli cevabı vereceğiz

Almanya’nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.

40 Rus diplomattan 5 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyumuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.

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