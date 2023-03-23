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Dünya Rusya'dan açıklama: İmha ettik
Dünya

Rusya'dan açıklama: İmha ettik

Yeniakit Publisher
2023-03-23 17:51:00 -
Rusya'dan açıklama: İmha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yakıt ve yağ deposunun yok edildiğini duyurdu.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini belirten Konaşenkov, farklı bölgelerde yaklaşık 460 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Zaporijya bölgesindeki Zalizniçe yerleşim biriminin yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 65. Mekanize Tugayına ait yakıt ve yağ deposu imha edildi." dedi.

Ayrıca Ukrayna ordusuna ait "Su-24" tipi savaş uçağı ile 16 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 404 uçak, 224 helikopter, 3 bin 544 İHA, 414 hava savunma füze sistemi, 8 bin 384 tank ve zırhlı araç, 1071 çok namlulu roketatar, 4 bin 415 obüs ve havan topu, 9 bin 73 özel askeri araç yok edildi." dedi.

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