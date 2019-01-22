0553 313 94 23

Rusya'dan AB'ye yaptırım eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanlığından, AB'nin yaptırım kararına karşı misilleme önlemleri alma hakkının saklı tutulduğu bildirildi.

22 Ocak 2019 Salı 06:58
Rusya'dan AB'ye yaptırım eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Birliği’nin (AB) eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin ülkeye yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin, Skripal olayını kullanarak Brexit gündemini değiştirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin Rusya’ya yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, “İngiliz hükümeti, Skripal davasını kullanarak iç politikaya oynuyor ve Rusya’ya yönelik suçlamalar Brexit müzakerelerinde yaşanan krizin zamanlamasıyla örtüşüyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB tarafından “icat edilen” yaptırım mekanizmasının, Rus vatandaşları üzerinde denendiği öne sürülerek “Söz konusu hasmane tutuma karşı misilleme önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.” görüşü aktarıldı.

AB, kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 06:58
  1. Rusya
  2. Skripal
  3. yaptırım
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan Google'a 50 milyon avroluk ceza
    1. Fransa'dan Google'a 50 milyon avroluk..
    2. Pakistan'da petrol tankeri ile yolcu..
    3. O ülke 6,2 büyüklüğünde depremle..
    4. Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden..
    5. Erdoğan'dan Afganistan Cumhurbaşkanı..
    6. Rusya'dan AB'ye yaptırım eleştirisi
    7. Ukrayna İsrail'den yardım istedi
    8. Türkiye hamlelerini boşa çıkardı.....
    9. ABD'de hayat durdu! Bilanço ağırlaşıyor
    10. Kritik görüşme... ABD'den açıklama geldi
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. Anlaşma sağlandı... Yüzde 26'lık zam...
    13. KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu
    14. İzmirliler gece yarısı sokağa..
    15. Dikkat! Meteorolojiden o bölgelere..
    16. ABD başkanlığına adaylığını açıkladı
    17. Kerç Boğazı'nda dehşet anları: 11 ölü
    18. Abdülkerim Durmaz'dan çarpıcı yorum:..
    19. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    20. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    Ünlü yatırımcı kötü haberi verdi: Bankalar batacak, kıtlık olacak...
    Ünlü yatırımcı kötü haberi verdi: Bankalar batacak, kıtlık olacak...