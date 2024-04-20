Rusya'dan ABD'ye tepki: Krizi daha da derinleştirecek

Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a finansal yardıma ilişkin yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesini Telegram kanalında değerlendiren Zaharova, ABD'nin söz konusu askeri yardım kararının küresel krizi daha da derinleştireceğini, Kiev'e yardım kararının ise "doğrudan terör faaliyetlerine sponsorluk anlamına geldiğini" ifade etti.

Zaharova, “ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım tahsis etmesi küresel krizi daha da derinleştirecektir. Kiev rejimine askeri yardım, terörist faaliyetlerin doğrudan sponsorluğu, Tayvan'a yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş bir gerilimin tırmanmasına doğrudan giden yoldur” ifadelerini kullandı.

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