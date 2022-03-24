  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan ABD'ye nota
Dünya

Rusya'dan ABD'ye nota

Rusya, BM’deki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak ABD’ye nota vererek “İstenmeyen kişi” listesini sundu. Açıklamanın sonunda ABD’nin bu gibi düşmanca girişimlerine sert cevap verileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 03:23:00 -
Rusya'dan ABD'ye nota

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), New York’taki BM Daimi Temsilciliği’nde çalışan 12 Rus diplomatı sınır dışı etti.

ABD’nin bu kararının ardından Rusya’dan da misilleme gelerek ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomat çağırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD’li diplomata nota verildiği belirtilerek, “23 Mart'ta ABD'nin Moskova'daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya’nın New York’taki Daimi Temsilciliği’nde görevli diplomatların sınırdışı edilmesine karşılık olarak ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay