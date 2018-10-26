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Rusya'dan ABD'ye: BMGK'ya gideriz!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Belousov, Amerika Birleşik Devletleri'nin INF'den ayrılması halinde BM Güvenlik Konseyi'ne başvuracaklarını açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 20:55
Rusya'dan ABD'ye: BMGK'ya gideriz!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Belousov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi halinde Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvuracağını ifade etti

Belousov, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı BM Birinci Komitesi'ndeki toplantı sırasında INF'nin desteklenmesine yönelik bir karar tasarısı sundu.

İngiltere'nin temsilcisi, karar tasarısının Birinci Komite'ye değil, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması gerektiğini söyledi.

İngiliz meslektaşının sözlerine yanıt veren Belousov, "ABD'nin INF'den çekilmesinden sonra karar tasarısını BMGK'ya mutlaka sunacağız. Ancak şu anda tüm BM üyeleri adına bu dar görüşlü adımdan kaçınması için ABD'ye net mesaj gönderme imkanımız var" dedi.

Komite tasarının görüşülmesini reddetti

Bu arada Rusya'nın tasarısının Birinci Komite'de görüşülüp görüşülmemesi için yapılan oylamada ret kararı çıktı.

Tasarının görüşülmesini kabul eden ülkelerin sayısı 31 olurken 55 ülke, karşı yönde oy kullandı. 53 ülke çekimser kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı. Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 20:55
  1. Rusya
  2. ABD
  3. INF
  4. BMGK

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