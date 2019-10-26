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Rusya’dan ABD’ye ağır suçlama! Uydu fotoğraflarını paylaştılar

ABD’nin DEAŞ’ın petrol sahalarına erişimini önlemek için bahane üreterek bazı ABD birliklerinin Suriye’de kalması gerektiğin açıkladı. Rusya bu açıklamaya göre bazı uydu fotoğrafları paylaşarak ABD'nin petrol kaçakçılığı yaptığı öne sürdü.

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:35
Rusya’dan ABD’ye ağır suçlama! Uydu fotoğraflarını paylaştılar

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in 'DEAŞ'ın petrol sahalarına erişimini önlemek için bazı ABD birliklerinin Suriye'de kalması gerektiği açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığınca bazı uydu fotoğrafları paylaşılarak ABD'nin petrol kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü.

"ABD’nin yaptığı uluslararası bir devlet soygunculuğu"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki tüm petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının, DEAŞ'a ya da DEAŞ'a karşı savaşan ABD birliklerine değil, tamamen Suriye'ye ait olduğu belirtilerek, "Ne uluslararası hukukta, ne de ABD hukukunda Suriye'nin yeraltı kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından koruma ve savunma gibi belirtilen meşru bir görev yok.

ABD birlikleri için böyle bir görev yok ve asla olmayacak. Bu nedenle, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirerek ve buraların silahlı kontrolünü sağlayarak ABD’nin şu anda yaptığı şey kısaca uluslararası bir devlet soygunculuğu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise, ABD'nin Suriye'deki yasadışı faaliyetinin altındaki gerçek nedeninin Washington'un öne sürdüğü özgürlük ve terörizm karşıtı sloganlardan çok daha uzakta yattığı belirtildi.

"Suriye'den çıkarılan petrol kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor"

Öte yandan paylaşılan görüntülerde, Fırat'ın doğusundaki Suriye petrolünün DEAŞ'ın yenilmesinden öncesi ve sonrasının yer aldığı açıklanarak, çıkarılan petrolün yakıt tanklarıyla ABD birliklerinin koruması altında Suriye’nin dışına çıkarıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "ABD askeri personelinin koruması altında Suriye'nin petrol sahalarından çıkarılan petrolü taşıyan yakıt tankları kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor. Bu konvoylara saldırı düzenlenmesi durumunda derhal ABD özel hareket ve hava kuvvetleri devre giriyor" ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 12:35
  1. ABD Savunma Bakanı Mark Esper
  2. DEAŞ
  3. ABD birlikleri
  4. Suriye
  5. Rusya Savunma Bakanlığı
  6. Fırat'ın doğusu
  7. ABD özel hareket ve hava kuvvetleri
  8. petrol kuyusu
  9. petrol

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    ABD den, Her Şey Beklenir. Hiç Şüphesiz ki.
  • ŞüpeciŞüpeci3 sa önce
    Kowboy,Hazır parayı zimmetine geçirir,Para edecek ne varsa, alır kullanır bedavaya getirir, daha karşıdakini borçlu çıkarır.Faydası bitince boyayıp, iyi paraya satar... kaçak da olsa
  • HadiHadi4 sa önce
    Dünyanın en büyük eşkiyasıdır abd ve avrupa en büyük hırsız sömürgeci bunlardır
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ4 sa önce
    HEPSİ DANIŞIKLI DÖVÜŞ NAMUSSUZLARIN YAPTIKLARI. SURİYEDE O KADAR OLAY OLDU AMERİKA İLE RUSYA BİR SEFERDEMİ KARŞI KARŞIYA GELİP ÇATIŞMADI.BİZ MÜSLÜMANLARSA EN UFAK BİŞEYDE BİR BİRİMİZİ KIRIP GEÇİRİYORUZ. CENABI ALLAHTA HAK ETTİĞİMİZİ VERİYOR
  • Ömer Ömer 6 sa önce
    Tam bir sömürge anlayışı , Rusya da aynı Amerika’sı batısı . Zenginlikleri sömürü ve kan üzerinedir . İrak YemenSuriye Afrika hep sömürüldü . 
  • Tata TongaTata Tonga6 sa önce
    biz dürbünle (uçaklarını/ihalarını sokabildiğin yerleri kamera ile) izliyoruz, amerika ve rusya uydu ile izliyor...

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