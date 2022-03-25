Rusya'dan ABD'nin G20 önerisine tepki: Hayati bir öneme sahip değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya yönelik saldırılar nedeniyle Rusya’nın G20’den çıkarılması önerilerine yönelik, "G20 formatı çok önemli ancak mevcut durumda bu grubun üye ülkeleri bizimle ekonomik savaş içindeyken bu format Rusya için hayati bir öneme sahip değil" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarında Moskova’dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov kendilerine yönelik böyle bir karar alınmasını önemsemediklerini işaret ederek, “G20 formatı çok önemli ancak mevcut durumda bu grubun üyesi ülkelerin bizimle ekonomik savaş içindeyken bu format Rusya için hayati bir öneme sahip değil” dedi.

ABD'nin politikalarını eleştirdi

ABD’nin G20 gibi örgütlerin yanı sıra birçok alanda Rusya’yı izole etme isteğini sürdürdüğünü söyleyen Peskov, “Şimdiye kadar çok az etkili olabildiler. Dünya hala ABD ve Avrupa ülkelerinden daha fazlası” diyerek ABD’nin Rusya’ya yönelik politikalarını eleştirdi.

Biden’ın oğlu'a ait vakfın Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarları finanse ettiği iddiası

Rusya’nın gündeme getirdiği Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlar konusuna değinen Peskov, “ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait vakfın Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların finansmanında yer alması konusunda Washington’dan açıklama talep edeceğiz. Sadece biz değil, Çin’in de bu konuda talebi olduğunu biliyoruz” dedi.

"ABD'liler dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor"

ABD’nin, Rusya’nın kimyasal silahlar kullanması durumunda müdahale edecekleri yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, “ABD’lilerin yeniden dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştıkları açık. Dünyada ABD’lilerin ne yaptığını, bu gibi laboratuvar çalışmalarında ne amaçlandığı konularında endişelenen birçok insan var” diye konuştu.