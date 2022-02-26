Rusya'dan ABD ve Avrupa'ya akıl dışı tehdit

Ukrayna’ya asker gönderen Rusya, AB ve ABD'nin yaptırımlarını durdurmak için akla ziyan bir tehditte bulundu. Rus uzay ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa'ya düşebileceğini söyledi.

"Avrupa ya da ABD'ye düşmeme garantisi yok"

ABD Başkanı Joe Biden’ın “uzay programları da dahil olmak üzere Rusya'nın havacılık endüstrisini zarara uğratacak" yeni yaptırımları duyurmasının ardından yapılan açıklamada, Rogozin, "Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Avrupa'ya düşmeyeceğinin garantisi yok" diye konuştu. Twitter hesabından yayımladığı mesajda Dmitry Rogozin, istasyonun yörüngesinin ve uzaydaki konumunun Rus yapımı motorlar tarafından kontrol edildiğini vurguladı.

"Boş bir tehdit"

İleri Hava ve Havacılık Okulu'nda Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Profesörü Dr. Wendy Whitman Cobb ise Rusya uzay ajansı genel müdürünün açıklamaları ile ilgili, "Korkutucu gibi gözükse de, bu hem siyasi sonuçları hem de Rus kozmonotlarını ISS'den güvenli bir şekilde çıkarmanın pratik zorluğu nedeniyle muhtemelen boş bir tehdittir" diye konuştu.