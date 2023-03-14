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Dünya Rusya'dan ABD SİHA'sı açıklaması
Dünya

Rusya'dan ABD SİHA'sı açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının ABD’ye ait İHA ile temasa geçilmediğini belirterek, SİHA'nın kontrolü kaybedip düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 23:02:00 -
Rusya'dan ABD SİHA'sı açıklaması

Rusya, ABD’ye ait İHA’yı düşürdüğünü yalanladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İHA’nın Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyon bölgesine ve Kırım açıklarına doğru ilerlediğini belirtilerek, “İHA uçuşu, özel askeri harekat amacıyla kurulan hava sahasının kullanımına yönelik geçici rejim alanı sınırları ihlal edilerek ve aktarıcılar kapalı şekilde gerçekleştirildi" denildi.

ABD’ye ait İHA "davetsiz misafir" olarak nitelendirilen açıklamada, "Davetsiz misafirin kimliğini tespit etmek için görev başındaki hava savunma güçlerine bağlı uçaklar havalandırıldı. Saat 09.30 (TSİ), sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 insansız hava aracı irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü. Rus savaşçılar havada silah kullanmadı, ABD insansız hava aracıyla temas kurmadı, güvenli bir şekilde hava sahasına döndü” ifadeleri kullanıldı.

İHA krizi

ABD tarafından yapılan açıklamada, MQ-9 Reaper tipi İHA’nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA’ya çarptığı belirtilmişti. Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA’nın ABD kuvvetleri tarafında Karadeniz’e düşürüldüğü açıklanmıştı.

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