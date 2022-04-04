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Dünya Rusya'dan 52 ülke için flaş karar!
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için flaş karar!

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Cumartesi günü itibariyle 52 ülke ile uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 16:02:00 -
Rusya'dan 52 ülke için flaş karar!

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan itibarıyla 52 "dost" ülkeyle uçuşların tekrar başlatılacağını açıkladı.

Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye kısıtlama olmadan uçabildiklerini anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

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