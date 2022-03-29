Rusya'da Yusuf Yazıcı endişesi! Gündem oldu

Yusuf Yazıcı'nın, A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılması Rus takımı CSKA Moskova'da endişeye neden oldu. Peki Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili son durum ne? İşte detaylar...

Star'da yer alan habere göre, Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanmış ve başarılı futboluyla kısa sürede Rusya Premir Ligi'ne damgasını vurmuştu. CSKA'nın en büyük kozu konumuna gelen Yusuf'un, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın İtalya ile bu akşam oynayacağı hazırlık maçının kadrosundan çıkartılması Ruslarda paniğe yol açtı!

3 Nisan Pazar günü Ural ile kritik bir lig maçına çıkacak olan CSKA'da Yusuf Yazıcı'nın karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği merak konusu olurken, sevindirici haber futbolcunun menajerinden geldi.

Menajerinden müjde

Rus basınına konuşan Yusuf'un menajeri Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı önemli bir şey değil. Yorgunluğa dayalı bir kas kasılması yaşadı. Önlem olarak antrenmana katılmamasına karar verildi. 3 Nisan'daki Ural maçında forma giyebilecek" ifadelerini kullandı.

Çok kritik maç

Rusya Premier Ligi'nde oynanacak 23. hafta maçları öncesinde CSKA Moskova 42 puana sahip ve 48 puanlı lider Zenit'in ve 43 puanlı ikinci Dinamo Moskova'nın arkasında 3. sırada bulunuyor. 20 puanlı Ural ise 13. basamakta yer alıyor ve kümede kalma mücadelesi veriyor.