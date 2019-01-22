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Rusya'da uçak kaçırma girişimi!

Rusya'nın Surgut şehrinden Moskova'ya giden uçak bir kişi tarafından Afganistan'a kaçırılmaya çalışıldı.

22 Ocak 2019 Salı 14:22
Rusya'da uçak kaçırma girişimi!

Rus medyasında çıkan haberlere göre, Rusya'nın Surgut kentinden Moskova'ya giden uçağın bir kişi tarafından Afganistan'a kaçırılma girişiminde bulunulduğu duyuruldu.

Rusya merkezli haber ajansı Interfax, Sibirya'nın Surgut kentinden Moskova'ya doğru yol alan bir uçağın yönünün, bir kişi tarafından Afganistan'a kaçırılmak istendiğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:22
  1. rusya
  2. uçak kaçırma

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