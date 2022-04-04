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Dünya Rusya’dan Türkiye’ye vize kısıtlaması var mı? ‘Dost olmayan ülkeler' hangileri?
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye vize kısıtlaması var mı? ‘Dost olmayan ülkeler' hangileri?

Rusya’nın dost olmayan ülkeleri hangileri? Rus gazında ödemelerin ruble cinsinden yapılacağını içeren düzenlemeden sonra şimdi de "dost olmayan" ülkelere karşı vize kısıtlama getirildi. Peki Rusya’da Türkiye’ye vize kısıtlaması var mı? Rusya vize kısıtlaması hangi ülkelere var?

Yeniakit Publisher
2022-04-04 14:58:00 - 2022-04-04 15:01:48
Rusya’dan Türkiye’ye vize kısıtlaması var mı? ‘Dost olmayan ülkeler' hangileri?

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinden doğal gaz alımının Ruble cinsinden yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Bu karardan sonra Rusya'nın Batı ülkelere yaptırımı da sürüyor. Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" ülkelere karşı vize kısıtlama kararını imzaladı. Putin'in imzaladığı kararnameyle "dost olmayan" ülke vatandaşlarına vize işlemlerine kısıtlama getirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde Batı'nın yaptırımlarına yanıt olarak "dost olmayan" ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişini kısıtlayacak vize önlemleri almaya hazırlandıklarını söylemişti.

Rusya'nın dost olmayan ülkeleri hangileri?

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart’ta onaylamıştı. Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

 

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