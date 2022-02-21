Rusya'da sınır kontrol noktasına roket düştü

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde Kiev askerleri ve ayrılıkçı milisler arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna topraklarından ateşlenen bir roket, 09:50 sıralarında, Rusya FSB Sınır Muhafız Birimi'nin Rostov kentindeki Ukrayna - Rusya sınırında bulunan kontrol noktasına düştü" denildi. Açıklamada kontrol merkezinin, sınıra 150 metre mesafede olduğu ve düşen roket nedeniyle kontrol noktasının tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Düşen roket nedeniyle kimsenin zarar görmediği aktarılırken, en fazla etkilenen bölgenin Rostov kentine bağlı Neklinovsky ilçesinin Shcherbakovo köyü olduğu bildirildi.