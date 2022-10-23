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Dünya Rusya'da savaş uçağı iki katlı evin üzerine düştü
Dünya

Rusya'da savaş uçağı iki katlı evin üzerine düştü

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir Rus savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 17:49:00 -
Rusya'da savaş uçağı iki katlı evin üzerine düştü

Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, uçağın kentte iki katlı bir eve çarptığını söyledi. Kobzev, olay yerinde olduğunu ve can kaybıyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Altı gün içinde bu tür ikinci olaydı. Geçen Pazartesi, bir Sukhoi Su-34 savaş uçağı, Ukrayna yakınlarındaki güneydeki Yeysk kentinde bir apartman bloğuna düştü ve en az 15 kişi öldü.

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