Rusya'da savaş uçağı iki katlı evin üzerine düştü

Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, uçağın kentte iki katlı bir eve çarptığını söyledi. Kobzev, olay yerinde olduğunu ve can kaybıyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Altı gün içinde bu tür ikinci olaydı. Geçen Pazartesi, bir Sukhoi Su-34 savaş uçağı, Ukrayna yakınlarındaki güneydeki Yeysk kentinde bir apartman bloğuna düştü ve en az 15 kişi öldü.