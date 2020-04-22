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Ekonomi

Rusya'da sanayinin çarkları yavaşladı

2020-04-22 16:33:12 -
Rusya'da sanayinin çarkları yavaşladı

MOSKOVA (AA) - Rusya’da sanayi üretiminin büyüme hızı mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3’ten yüzde 0,3’e geriledi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl martta mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,3 arttı.

Ülkede şubatta yüzde 3,3 büyüyen sanayi üretimi böylelikle büyüme hızını geçen ay yavaşlatırken, sanayi üretimi bu yılın ocak-mart döneminde ise yüzde 1,5 büyüdü.

Öte yandan Rusya’da hafif araç üretimi de yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 15,8 azalarak 323 bin adede düştü.

Rusya’nın sanayi üretimi 2019’da yıllık bazda yüzde 2,4 büyümüştü.

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