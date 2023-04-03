Rusya'da petrol ihracatında yeni zirve şaşkınlığı! Kapış kapış satıldı: 4,13 milyon...Dünyaya böyle duyurdular

Rusya'nın deniz yoluyla petrol ihracatında yeni zirve

Rusya'nın deniz yoluyla yaptığı ham petrol ihracatı üretim kısıntısı planına rağmen yeni zirveyi gördü.

Rus ham petrol ihracatının toplam hacmi 31 Mart'ta sona eren haftada günlük 1 milyon varil artışla 4,13 milyona ulaştı.

Daha az dalgalı seyreden dört haftalık ortalama ise Haziran'dan beri en yüksek seviyeye çıktı.

G7 ülkelerinin taban fiyat uygulamasına karşılık Rusya günlük petrol üretimini 500 bin varil düşüreceğini açıklamış, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak dün, petrol üretimini günlük azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacaklarını bildirmişti.

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Almanya'ya petrol ihracatı 2022'nin sonunda durmuş, Polonya'ya ihracat günlük yaklaşık 60 bin varil azalmıştı.

Çin, Hindistan ve Türkiye üzerinden farklı bölgelere yapılan ve henüz nihai bölgeye ulaşmayan petrol ihracatı 3.29 milyon varil olarak yeni zirvelere çıktı.

Rusya'nın Türkiye'ye ihracatı 31 Mart'ta sona eren 4 haftada günlük 162 bin varil olarak 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. bloomberght'te Bulgaristan'a da ihracat 104 bin varille 5 haftanın zirvesine çıktığı açıklandı.

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