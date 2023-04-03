Benzin, motorin mazot ve LPG 2023 güncel fiyatları! Akaryakıta indirim, zam var mı? 3 Nisan 2023
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin, motorin ve LPG fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 3 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? 04.04.2023 Salı gününden geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 2 lira 12 kuruşluk fiyat indirimi meydana geldi. Akaryakıt fiyatları güncel son durum...
Küresel gelişmelerden etkilenen akaryakıt piyasasında otogaza indirim gelmişti. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberinden sonra heyecanlandıran bir indirim haberi geldi.
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleri
Akaryakıta son yılların en büyük indirimi geldi! 2 TL birden düştü! İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Akaryakıt sektöründen edinilen yeni bilgilere göre, LPG'nin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 4 kuruşluk dev bir indirim gelecek. Son indirimle birlikte İstanbul'da LPG'nin fiyatı yaklaşık olarak 10,38 TL'ye düşecek. LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi
ise ortalama 21.32 liradan satılıyor.
LPG ise 12,10-12,37 civarında satılıyor.
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