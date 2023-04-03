Benzin, motorin mazot ve LPG 2023 güncel fiyatları! Akaryakıta indirim, zam var mı? 3 Nisan 2023

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin, motorin ve LPG fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 3 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? 04.04.2023 Salı gününden geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 2 lira 12 kuruşluk fiyat indirimi meydana geldi. Akaryakıt fiyatları güncel son durum...