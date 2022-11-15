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Dünya Rusya'da nükleer mühendislik okuyan Zambiyalı, Ukrayna'da ölü bulundu
Dünya

Rusya'da nükleer mühendislik okuyan Zambiyalı, Ukrayna'da ölü bulundu

Rusya’da bulunması gereken Zambiyalı öğrenci, Ukrayna cephesinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 16:00:00 -
Rusya'da nükleer mühendislik okuyan Zambiyalı, Ukrayna'da ölü bulundu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor. Yaklaşık 9 aydır devam eden süreçte hapiste olması gereken Zambiya vatandaşı Lemekhani Nathan Nyirenda'nın, Ukrayna’da cephede hayatını kaybetmesi gündeme oturdu.

Nyirenda’nın, Rusya tarafından zorla silah altına alındığı ihtimali üzerinde duruldu.

Zambiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da uyuşturucu bulundurma suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası alan Lemekhani Nathan Nyirenda'nın Ukrayna'da hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama istedi.

AA’nın haberine göre; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Zambiya hükümetinin acil şekilde Rus idarecilerden hapiste bulunduğu bilinen Zambiyalının, Ukrayna'da zorla silah altına alınmasına ve ölmesine ilişkin bilgi istediği belirtildi.

Bakanlık, vatandaşının ölümünü 9 Kasım'da öğrendiklerini aktardı.

Zambiya hükümetinin bursuyla Rusya'da nükleer mühendislik okuyan 23 yaşındaki Nyirenda, 2020'de uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nyirenda, cezasını Moskova'nın dışındaki Tyer Hapishanesi'nde çekiyordu.

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inşallah müslümandır müslüman değilse allah yardım etsin amin
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