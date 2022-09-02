Rusya'da hacker şoku: Trafik felç oldu!

Bilgisayar korsanları (Hackerlar), Rusya'nın başkenti Moskova'daki yüzlerce sürücüyü öfkelendirdi. Rus bir taksi uygulamasına çalışan düzinelerce sürücü ise sinir bozucu bir gün geçirdi. Tüm bunların nedeni 'hacker'ların söz konusu Rus taksi uygulamasını 'hack'lemeleriydi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, hackerlar kullanıcılarının bulundukları yere taksi çağırmalarını sağlayan Rusya merkezli bir taksi çağırma uygulamasını hedef aldı.

Saldırının bir sonucu olarak, Rusya başkentinin merkezine giden ana yol olan Moskova'daki Kutuzovsky Prospekt'e adeta taksi yağdı. Bunun sonucunda sekiz ila on şeritli Kutuzovsky Prospekt'te sıkışıklık oluştu. Ancak sahte çağrılar nedeniyle sürücüler dakikalar boyunca trafikte kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin yaşanan sıkışıklığı gösterdiği iddia edildi. Taksilerden birinin içinden çekildiği öne sürülen bir video ise hepsi aynı yönde olan düzinelerce aracın zorlukla hareket ettiğini gösterdi. Videoyu kaydeden kişi daha sonra Kutuzovsky Prospekt'teki bir adresi gösteren telefon ekranını çekti.