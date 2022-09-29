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Spor Rusya'da garip bir olay daha... Futbolcuyu Ordu götürdü!
Spor

Rusya'da garip bir olay daha... Futbolcuyu Ordu götürdü!

Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya'da orduya alınan isimlerden birisi de eski bir futbolcu oldu. Bir zamanlar Premier Lig'de top koşturan 37 yaşındaki Diniyar Bilyaletdinov, askerlik için götürüldü. Babası 'tutarsızlık var' diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 12:16:00 -
Rusya'da garip bir olay daha... Futbolcuyu Ordu götürdü!

Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya'da orduya alınan isimlerden birisi de eski bir futbolcu oldu. Bir zamanlar Premier Lig'de top koşturan 37 yaşındaki Diniyar Bilyaletdinov, askerlik için götürüldü. Babası 'tutarsızlık var' diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından ülkenin eski bir futbol yıldızı da orduya alındı.

2009-2012 yılları arasında Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Diniyar Bilyaletdinov'un orduya alındığını babası teknik direktör Rinat Bilyaletdinov duyurdu.

Rusya'da yayın yapan Sports'a konuşan baba Bilyaletdinov, "Diniyar celp aldı. Duyguları ifade etmek çok zor. 19 yıl önce askerlik yaptı ama tamamen spor ile geçirdi. Aradan çok uzun bir zaman geçti." ifadelerini kullandı. Diniyar'ın orduya alınmasını tutarsız olarak değerlendiren Rinat Bilyaletdinov, "Yasa 35 yaşına kadar olan kişileri kapsıyor, Diniyar 37 yaşında. Burada bir tutarsızlık var. Genel bir seferberlik olsaydı herhangi bir sorun yoktu. Ancak şu an her şey yasaya uygun olmalı" dedi.

65 yaşındaki Rinat Bilyaletdinov kariyeri boyunca Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan gibi takımlarda da görev yapmıştı.

Diniyar Bilyaletdinov kimdir?

Tatar asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Diniyar Bilyaletdinov profesyonel futbola Lokomotiv Moskova'da başladı. Burada geçirdiği beş yılın ardından Everton, 2009 yazında 10 milyon euro'luk bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna kattı. EURO 2008'de yarı final oynayan Rusya'nın o dönem gözde isimlerinden olan Diniyar bu performansıyla Premier Lig'e adımını atmıştı.

2012'de Spartak Moskova'ya transfer olan futbolcu daha sonra Anzhi, Torpedo Moskova ve Rubin Kazan formaları da giydi. Futbolu 2019 yılında bırakan Bilyaletdinov son olarak Litvanya ekiplerinden Riteriai için ter döktü.

 

 


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