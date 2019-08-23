Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD vatandaşının tutuklanması Mahkeme, cezaevindeki ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluğunu iki ay daha uzattı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da, "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı. Başkent Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın tutukluluk süresinin 29 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verildi. Whelan, geçen yıl aralıkta Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınmış, daha sonra mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu. Mahkeme, daha önce de 49 yaşındaki Whelan'ın tutukluluk süresinin 29 Ağustos'a kadar devam etmesine karar vermişti.

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