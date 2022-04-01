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Dünya Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Gladkov: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu
Dünya

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Gladkov: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 09:56:00 -
Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Gladkov: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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