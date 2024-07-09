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Ekonomi Rusya'da bankacılık krizi!
Ekonomi

Rusya'da bankacılık krizi!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 13:22:00 -
Rusya'da bankacılık krizi!

Ekonomistler, Rusya'da 2024 yılı bitmeden sessizce bir bankacılık krizi yaşanabileceğini bildirdi.

Ekonomistler, Rusya'da 2024 yılı bitmeden sessizce bir bankacılık krizi yaşanabileceğini bildirdi.

Rusya'da problemli ticari kredilerin artışı endişe yaratmayı sürdürüyor. Rus ekonomistler, yıl sonuna kadar "sessiz" bir bankacılık krizi yaşanabileceğini belirtti. Makroekonomik Analiz ve Kısa Vadeli Tahmin Merkezi uzmanları, ticari sektördeki problemli kredilerin yükseldiğine dikkat çekti.

Analistler Rusya Merkez Bankası'nın faiz oranını yine arttırmasından sonra bu kredilerin toplam içindeki payının yükselmeye devam edeceği görüşünde. Konuyu haberleştiren Nezavisimaya Gazeta, faizlerdeki artışla birlikte şirketlerin krediye erişim olanaklarının iyice daralacağını yazıyor.

Gazetenin aktardığına göre merkeze bağlı analistler mevcut bağlamda "bankacılık krizinden" sorunlu varlık oranının yüzde 10 sınırını aşmasını anlıyor.

1 Mayıs 2024 itibarıyla bankacılık sektörünün kredi portföyünde sorunlu kredi oranı yüzde 5,1. Ticari kredilerde ise bu oran ilk çeyrek itibarıyla yüzde 6,5. Ekonomistler bu oranın yılın ilk üç ayında binde 4 arttığını ifade ediyor. (Türkrus)
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