  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun

Macron'un başı dertte... Milyonlarca kişi yarın sokaklara inecek!

Akaryakıt fiyatları! İndirim sonrası motorine zam geldi: Ünlü bankadan petrol tahmini şok etti! Son güncel fiyatı

Meral Akşener'den Özlem Zengin mesajı! 'Omuz omuzayız'

Bölgede deprem tedirginliği yaşanırken dağ hareket etti! Domuzlar, geyikler, hayvanlar bağırmaya başladı

Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna'ya savaş uçakları gönderecekler

MHP’den şok iddia! “Tespit edildi” deyip az önce duyurdular

Demirtaş’ı “özgürlük savunucusu” ilan etmişlerdi! Halk TV cezasını buldu

Türkiye genelinde fiyatı 10 TL olarak açıklandı! Pide Çankırı'da ise...

Amerikalılar Togg'un rakibini piyasaya çıkardı! İşte Ford Explorer
Dünya Rusya Ukrayna'da 9 katlı apartmanı vurdu
Dünya

Rusya Ukrayna'da 9 katlı apartmanı vurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-22 20:24:00 - 2023-03-22 20:24:59

Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki 9 katlı bir apartmana düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Zaporijya şehrine füze saldırısı düzenleyen Rusya, 9 katlı bir apartmanı vurdu. Zaporijya Belediye Başkan Vekili Anatoliy Kurtiev tarafından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki saldırıda ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Kurtiev, saldırıda yaralanan 25 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ve 2'si çocuk 3 kişinin durumunun ise ağır olduğunu belirtti.

Rusya öğrenci yurtlarını vurmuştu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın gece saatlerinde Kiev bölgesindeki Rzhyshchiv şehrinde yer alan iki öğrenci yurdu ile bir eğitim kurumuna insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Bölge Emniyet Müdürü Andrii Nebytov, saldırıda 20 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söylemişti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıklayan Nebytov, saldırının ardından kayıp olduğu bildirilen kişileri arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23