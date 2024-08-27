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Dünya Rusya, Zaporijya şehrini vurdu
Dünya

Rusya, Zaporijya şehrini vurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-27 22:45:00 -
Rusya, Zaporijya şehrini vurdu

Rusya, Ukrayna topraklarına bugün de saldırdı. Zaporijya bölgesine düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın, 10 çeşitli füze ve 81 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna topraklarına bugün de saldırı düzenlediği bildirildi. Rus güçleri tarafından Zaporijya bölgesine düzenlenen saldırıda çok sayıda yerleşim yeri ve altyapı hasar görürken, 3 kişi yaşamını yitirdi. 12 adet çok katlı binanın ve çok sayıda evin hasar gördüğü saldırıda evlerden ikisi tamamen yıkıldı.

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