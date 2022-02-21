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Dünya Rusya yüzlerce askerini Ukrayna sınırında unuttu
Dünya

Rusya yüzlerce askerini Ukrayna sınırında unuttu

Rusya, Ukrayna sınırının hemen dibindeki Veselaya Lopan kasabasındaki Dolbino tren istasyonunda yüzlerce askerini unuttu. Aç ve susuz kalan Rus askerlerine bölge halkı yiyecek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 19:26:00 -
Rusya yüzlerce askerini Ukrayna sınırında unuttu

Rusya'nın, Ukrayna sınırında yüzlerce askerini unuttuğunu ortaya çıktı.

Rusya, Ukrayna sınırına götürdüğü askerlerinin bir kısmını geri çekmeyi unuttu. Askerler Ukrayna sınırına kuş uçumu 14 KM mesafede bulunan Veselaya Lopan kasabasındaki Dolbino tren istasyonunda sefaleti yaşadı.

Tren istasyonunda sıkış sıkış bir şekilde yatan askerlerin fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. Askerlerin aç ve susuz kaldığı, bölge halkının askerlere yemek verdiği öğrenildi.

Rus basını da yazdı

Rus medyası, tren istasyonuna getirildikten sonra subaylar tarafından terk edilen askerlerin 'unutulduğunu' yazdı. İstasyondaki askerler pazar akşamı Rus ordusu tarafından başka bir bölgeye taşındı.

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