''Rusya yörüngedeki tüm uyduları düşürebilir!''

Wall Street Journal Gazetesi'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya nükleer başlık taşıyabilen silahı test etmek için "Cosmos-2553" adlı uydusunu 5 Şubat 2022'de alçak Dünya yörüngesine fırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ise 19 gün sonra 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emrinin ardından başladı. ABD'li yetkililer, Cosmos-2553'ün nükleer silah taşımadığını söylerken uydunun Rusya'nın nükleer uydu savar silahı programının bir parçası olduğunu iddia etti. Rus yetkililerse iddiaları reddederek, Cosmos-2553'ün yörüngeye gönderilmiş bir araştırma uydusu olduğunu savundu.

ABD'nin iddialarına göre bu uydu geliştirilip nükleer amaçlarla kullanıldığı takdirde alçak Dünya yörüngesinde konuşlandırılmış uyduları yok edebilir. Alçak Dünya yörüngesinde yok edilebilecek uydular arasında Space X Ceo'su Elon Musk'ın Starlink uydu ağı da var.



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WSJ, Alçak yörüngede faaliyet gösteren en çok uydunun ABD'ye ait olduğuna dikkat çekti. Yörüngede ABD'ye ait yaklaşık 6 bin 700 uydu konuşlandırılmış halde. Rusya'ya ait uydu sayısı ise sadece 149 ile sınırlı.