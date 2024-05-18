  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ''Rusya yörüngedeki tüm uyduları düşürebilir!''
Dünya

''Rusya yörüngedeki tüm uyduları düşürebilir!''

Yeniakit Publisher
2024-05-18 10:35:00 -
''Rusya yörüngedeki tüm uyduları düşürebilir!''

ABD, Rusya'nın nükleer başlık taşıyabilen bir silahı test etmek için Ukrayna savaşını başlatmadan günler önce uzaya uydu fırlattığını iddia etti. ABD'li yetkililer, uydunun nükleer uydu savar silahı programının bir parçası olduğunu öne sürüyor. İddiaya göre bu uydu geliştirilip nükleer amaçlarla kullanıldığı halde alçak Dünya yörüngesinde konuşlandırılmış tüm uyduları yok edebilir.

Wall Street Journal Gazetesi'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya nükleer başlık taşıyabilen silahı test etmek için "Cosmos-2553" adlı uydusunu 5 Şubat 2022'de alçak Dünya yörüngesine fırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ise 19 gün sonra 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emrinin ardından başladı. ABD'li yetkililer, Cosmos-2553'ün nükleer silah taşımadığını söylerken uydunun Rusya'nın nükleer uydu savar silahı programının bir parçası olduğunu iddia etti. Rus yetkililerse iddiaları reddederek, Cosmos-2553'ün yörüngeye gönderilmiş bir araştırma uydusu olduğunu savundu.

ABD'nin iddialarına göre bu uydu geliştirilip nükleer amaçlarla kullanıldığı takdirde alçak Dünya yörüngesinde konuşlandırılmış uyduları yok edebilir. Alçak Dünya yörüngesinde yok edilebilecek uydular arasında Space X Ceo'su Elon Musk'ın Starlink uydu ağı da var.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

WSJ, Alçak yörüngede faaliyet gösteren en çok uydunun ABD'ye ait olduğuna dikkat çekti. Yörüngede ABD'ye ait yaklaşık 6 bin 700 uydu konuşlandırılmış halde. Rusya'ya ait uydu sayısı ise sadece 149 ile sınırlı.

 

ABD’den Rusya’ya Kuzey Kore yaptırımı
ABD’den Rusya’ya Kuzey Kore yaptırımı

Dünya

ABD’den Rusya’ya Kuzey Kore yaptırımı

Rusya'da Müslümanlar nüfusun yüzde 15'ini geçti! Moskova Türkiye'nin kapısını çaldı
Rusya'da Müslümanlar nüfusun yüzde 15'ini geçti! Moskova Türkiye'nin kapısını çaldı

Ekonomi

Rusya'da Müslümanlar nüfusun yüzde 15'ini geçti! Moskova Türkiye'nin kapısını çaldı

Rusya'dan nükleer kapasiteli uygulama: 'Yars' tatbikata çıktı
Rusya'dan nükleer kapasiteli uygulama: 'Yars' tatbikata çıktı

Dünya

Rusya'dan nükleer kapasiteli uygulama: 'Yars' tatbikata çıktı

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!
Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23