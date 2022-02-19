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Dünya Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı: 2 Ukrayna askeri öldü!
Dünya

Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı: 2 Ukrayna askeri öldü!

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 22:44:00 -
Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı: 2 Ukrayna askeri öldü!

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine, Krımske, Troyske ve Bolotone bölgelerinin de aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan 2 askerin yaşamını yitirdiği, 4'ünün ise yaralandığı bilgisi verildi.

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