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Dünya Rusya yakın muharebede Suriye taktiği uygulayacak
Dünya

Rusya yakın muharebede Suriye taktiği uygulayacak

Rusya Suriye’nin kuzeyinde eğittiği YPG/PKK’lı teröristleri ve rejim yanlısı olarak bölgeye gelen paralı yabancı savaşçıları meskun mahal çatışmalarında kullanacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 09:50:00 -
Rusya yakın muharebede Suriye taktiği uygulayacak

 Göksel Çağlav  Ankara 

Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşatan ve meskun mahal muharebesine hazırlanan Rusya’nın yabancı savaşçıları bölgeye taşıdığı iddia edildi. Kuşatılmış şehir merkezlerine tecrübeli yabancı savaşçıları yıpratma taktiği ile bombalayarak ardından sızma girişimi ile ele geçirmeyi planlıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi iddiaları doğrularken, 25. Tümene bağlı Suriyeli savaşçıların Rusya ile birlikte savaşmaya hazır olduğunu açıkladı. Assam Başkan Yardımcısı ve emekli Albay Ersan Ergür konuşa ilişkin şunları dile getirdi: “Rusya Ukrayna Savaşında hiç beklemediği bir direniş ile karşılaştı.

Açığını kapatmak için Suriye’de eğittiği terör unsurlarını getirmesi onlar için hayati öneme haiz gibi duruyor. Ancak şu bir gerçek ki Rusya Türkiye için güvenilmeyecek bir ülkedir. Suriye’nin kuzeyinde sınırımızın dibinde bize karşı eğittiği teröristlerden medet umması ikiyüzlü bir siyaset izlediğinin göstergesidir.”

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