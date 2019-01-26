Rusya Venezuela'ya asker yolladı!

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki kaynak, Rusya'ya bağlı paramiliter güçlerin Venezuela'ya gittiğini açıkladı. Ajansa konuşan üçüncü bir kaynak ise, bu durumu doğrulayarak, paralı askerlerin ülkeye ne zaman geldiğini ve görevinin ne olduğuna dair ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyledi.

400 asker gönderildi

Reuters'ta yer alan diğer bir bilgide, Rusya'dan Venezuela'ya giden paramiliter asker sayısının yaklaşık 400 olduğu belirtildi.

Grubun lideri: Maduro ve çevresini koruyacağız

Rusya adına Suriye ve Ukrayna'da da savaşan Wagner Group'a bağlı paralı askerlerin Kazak lideri Yevgeny Shabayev'in The Guardian'a telefonla verdiği bilgide ise, emrin kendilerine pazartesi günü geldiğini ve askerlerin Maduro hükümetinin üst düzey yetkililerini korumak için ülkeye gittiğini söyledi.

"Protestolardan önce gönderildi"

Ayrıca Reuters'a da bilgi veren Yevgeny Shabayev, askeri birliğin, bu hafta başında protestoların başlamadığı ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmeden bir kaç gün önce gittiğini ifade etti.

Ülkede Rusya'nın ağırlığı artıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz ay Venezuela'ya iki tane nükleer bomba atma kapasitesine sahip Tu-160 stratejik savaş uçağı, An-124 ağır nakliye uçağı ve Il-62 uzun menzilli yolcu uçağını göndermiş, hatta Rusya devlet ajansı TASS, Rusya'nın ülkenin başkenti Caracas'ın kuzeydoğusundaki La Orchila adasına askeri üs kuracağını ve bu hamlenin ABD'ye karşı atılmış adım olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Haber7