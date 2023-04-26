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Dünya Rusya ve Ukrayna arasında yeni eski takası
Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında yeni eski takası

Yeniakit Publisher
2023-04-26 17:59:00 -
Rusya ve Ukrayna arasında yeni eski takası

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden savaşta esir düşen asker değişimi yapıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucu 40 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlerin bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılarak tedavi edileceği aktarıldı.

44 Ukraynalı serbest bırakıldı

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada da Rus esaretinde bulunan 2'si sivil 42'si asker 44 Ukraynalının serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, esir değişiminin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Ukrayna Güvenlik Servisi ve diğer devlet kurumlarının ortak çabalarıyla yapıldığı ifade edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında zaman zaman esir değişimi yapılıyor. Son olarak esir değişiminin 16 Nisan'da yapıldığı bildirilmişti.
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