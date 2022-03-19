Rusya ve İran'dan sonra 3. ülke oldu! Katil Esed oraya gitti

Suriye'deki eli kanlı diktatör Beşar Esed, Suriye'deki iç savaşın başlamasından 11 yıl sonra ilk kez bir Arap ülkesine ziyarette bulundu.

Dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelen Esed, Suriye ile bağları yeniden güçlendirmeye istekli olduklarına dair yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Rashed Al Maktoum ile de bir araya gelen Esae, daha sonra başkent Abu Dabi'ye gelerek Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü.

Devlet medyasında yer alan haberlerde Veliaht Prens'in, "Suriye'nin, Arap güvenliğinin temel direği olduğunu ve BAE'nin de onlarla işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu vurguladığı" aktarıldı.

Katil Esed, daha önce Rusya ve İran'ı da ziyaret etmişti.

ABD'den hayal kırıklığı mesajı

ABD, BAE'nin Esed'ı karşılama kararı nedeniyle, "derinden hayal kırıklığına uğradığını ve rahatsız olduğunu" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Esed rejimiyle anlaşma yapmayı düşünen devletleri, rejimin son 10 yılda Suriyelilere yaptığı korkunç vahşeti dikkatle tartmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD, iç savaşı çözmede ilerleme kaydedilene kadar Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarına karşı olduğunu belirtmişti.