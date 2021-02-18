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Dünya Rusya ve ABD arasında doğal gaz gerilimi
Dünya

Rusya ve ABD arasında doğal gaz gerilimi

Her alanda karşı karşıya gelen Rusya ve ABD arasında Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi gerginliği yaşanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada "Projenin ABD'nin enerji güvenliğiyle hiçbir ilgisi yok. ABD Teksas'taki elektrik kesintisi ve susuzlukla ilgilensin" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 17:11:00 -
Rusya ve ABD arasında doğal gaz gerilimi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi için görüşmeler gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin "Amerikalı ortaklarımızın, Kuzey Akım 2 projesi yerine Teksas'taki elektrik ve ısınma sorunuyla ilgilenmeleri daha isabetli olur." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Almanya arasında Kuzey Akım 2 konusunda müzakereler gerçekleştirildiğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Bu konuda bilgilerinin bulunmadığını ifade eden Peskov, "Müzakereler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Almanya'daki meslektaşlarımızın bu projeyi tamamlama isteğine dair açıklamalarını benimsiyoruz." diye konuştu.

Peskov, Kuzey Akım 2'nin "iyi bir proje" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projenin ABD'nin enerji güvenliğiyle hiçbir ilgisi yok. Öte yandan iklim değişikliğiyle birlikte yaşanan süreçte Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamakla ilgisi var. Amerikalı ortaklarımızın, Kuzey Akım 2 projesi yerine Teksas'taki elektrik ve ısınma sorunuyla ilgilenmeleri daha isabetli olur."

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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