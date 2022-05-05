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Dünya Rusya, Ukrayna'yı denizden vurdu
Dünya

Rusya, Ukrayna'yı denizden vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 02:22:00 -

RusyaUkrayna’yı seyir füzeleri ile vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma BakanlığıKaradeniz’de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri altyapısına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirildiğini belirtilerek, “Karadeniz Filosu’na bağlı denizaltıdan, Ukrayna topraklarında belirlenen kara hedeflerine Karadeniz'den iki Kalibr seyir füzesi fırlattı” denildi.

Füzelerin Ukrayna topraklarında hangi noktaları vurduğu ise henüz bilinmiyor.

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