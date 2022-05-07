Rusya, Ukrayna'ya ait ayçiçek yağını kaçırıyor iddiası! Şok etkisi yaptı!

Rus işgal güçleri, ele geçirdikleri bölgelerde Ukrayna’ya ait gıda ürünlerini gasp etmeye devam ediyor. İşgalcilerin buğday ve tahıl ürünlerinin yanı sıra Ukrayna’ya ait ayçiçek yağını da çaldığı bildirildi.

Rus işgalcilerin, kontrol altında tuttuğu Zaporijjya’ya bağlı Pologı bölgesindeki yağ fabrikasındaki ayçiçek yağını çaldığı duyuruldu. Zaporijjya Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “İşgalci yağmacıların sıradaki kurbanı Pologı Yağ Fabrikasını oldu. İşgalden önce bu fabrika bölgeye en çok kar getiren işletmelerden biriydi.” denildi. İşgalcilerin şu an, şirketin yabancı ortaklara gönderilmesi gereken hazır ürünleri fabrikadan başka bir yere sevk ettiği ifade edildi.

RUSYA UKRAYNA’YA AİT BUĞDAYI ÇALIYOR

Rusya Federasyonu Krasnoyarsk Bölgesi Yasama Meclisinin resmi internet sitesinde, 28 Nisan 2022 tarihinde, meclis üyelerinin Krasnoyarsk Bölgesi tarım ürünleri fonlarını, kısmen kontrol altına alınan Ukrayna’nın Herson bölgesindeki tahıldan sözde “ithal ederek” yenilemeye karar verdiğine dair bir açıklama yayımlandı.

Rus işgal güçlerinin kontrol altına aldığı Herson, Zaporijjya bölgelerindeki buğday depolarında bulunan buğday ve tahıl ürünlerinin önce işgal altındaki Kırım’a oradan da Rusya’ya gönderildiği tespit edildi. Ayrıca Berdyansk kentinin limanında bulunan 5 buğday yüklü geminin kaybolduğu bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın yasa dışı eylemlerini kınayarak Ukraynalı tarımcılarına ait buğdayı ve tahılları çalarak Kremlin yönetiminin, Stalin ve Nazi rejimlerinin suçlarını devam ettirdiğine dikkat çekti.