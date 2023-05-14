Rusya: Ukrayna'nın Bahmut yönündeki saldırıları...

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Bahmut'ta Rus savunma hattını yarıp geçmek için büyük girişimlerde bulunduğunu ancak tüm saldırıların püskürtüldüğünü söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki bazı hedefleri vurduğunu aktaran Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ternopil'de ve Dnipropetrovsk bölgesindeki Petropavlovka'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin konuşlandığı noktaları ve Batı ülkelerinden tedarik edilen silah, mühimmat ile askeri teknik araçların depolandığı yerleri vurdu. Saldırılar hedefine ulaştı. Belirlenen tüm nesneler vuruldu." dedi.

Ukrayna birliklerinin Bahmut'un güneyinde ve kuzeyinde Rus birliklerinin savunmasını yarıp geçmek için büyük girişimlerde bulunduğunu söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü. Rus birliklerinin savunmasının yarılmasına izin verilmedi." diye kaydetti.

Konaşenkov, "Soledar-Artyömovsk yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 400'den fazla askeri öldü ve yaralandı. 12 tank, 18 askeri araç, 2 zırhlı araç ve 1 D-20 obüs imha edildi." şeklinde konuştu.Konaşenkov ayrıca Hmelnitski şehrinde Ukrayna ordusuna ait cephaneliğin yok edildiği bilgisini paylaşarak, Donetsk bölgesinde Novogorodovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna'ya ait Su-27 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi. (İLKHA)

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