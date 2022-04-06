  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya Ukrayna'da yeni bir saldırı başlattı!
Dünya

Rusya Ukrayna'da yeni bir saldırı başlattı!

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yönelik yeni bir Rusya saldırısının başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 15:06:00 -
Rusya Ukrayna'da yeni bir saldırı başlattı!

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre, Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsayan Donbass'ta binlerce sivil evlerini terk edip Ukrayna'nın batısına doğru göç etmeye başladı.

24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal operasyonunda hedefine ulaşamayan Rusya, ülkenin batısında aralarında başkent Kiev kırsalının da olduğu birçok bölgeden geri çekilmiş ve doğu bölgelerine yoğunlaşacağını açıklamıştı.

Ukrayna'ya bağlı Luhansk bölgesi yetkilileri ise sivillere evlerini terk etmeleri uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki Ukrayna güçleri ise Rusya ile yaşanacak çatışmalara hazırlık yapıyor. Donbas bölgesi 2014 yılından bu yana Rusya destekli milis güçler ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Halihazırda Rusya ordusu ve desteklediği milis güçler Luhansk'ın büyük bir kısmını Donetsk'in ise yarıdan fazlasını kontrol altında tutuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay