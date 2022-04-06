Rusya Ukrayna'da yeni bir saldırı başlattı!

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre, Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsayan Donbass'ta binlerce sivil evlerini terk edip Ukrayna'nın batısına doğru göç etmeye başladı.

24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal operasyonunda hedefine ulaşamayan Rusya, ülkenin batısında aralarında başkent Kiev kırsalının da olduğu birçok bölgeden geri çekilmiş ve doğu bölgelerine yoğunlaşacağını açıklamıştı.

Ukrayna'ya bağlı Luhansk bölgesi yetkilileri ise sivillere evlerini terk etmeleri uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki Ukrayna güçleri ise Rusya ile yaşanacak çatışmalara hazırlık yapıyor. Donbas bölgesi 2014 yılından bu yana Rusya destekli milis güçler ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Halihazırda Rusya ordusu ve desteklediği milis güçler Luhansk'ın büyük bir kısmını Donetsk'in ise yarıdan fazlasını kontrol altında tutuyor.