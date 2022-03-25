Rusya, Ukrayna’da nereleri ele geçirdi? Rusya Ukrayna’dan ne kadar toprak aldı?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon 30.günde devam ederken Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı." denildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde. Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana Bin 351 Rus askeri hayatını kaybetti, 825 asker yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, savaşın başlamasından bu yana 14 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın saldırısından bu yana 80 tank, 10 uçak, 7 helikopter ve 516 zırhlı aracı imha ettiklerini duyurdu.