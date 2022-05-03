Rusya Ukrayna’da kömür fabrikasını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki kömür fabrikasını vurması sonucu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Rus ordusu Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde yer alan Avdiivka kentindeki bir kömür fabrikasını vurduğu bildirildi. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktararak, "Ruslar tam olarak nereye nişan aldıklarını biliyorlardı. İşçiler vardiyalarını yeni bitirmişlerdi ve bir otobüs durağında kendilerini fabrikadan eve götürmek için otobüs bekliyorlardı" dedi.
Rusya tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.