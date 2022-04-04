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Dünya Rusya Ukrayna'da hastaneyi bombaladı! 'Fotoğraf ve görüntü paylaşmayın' uyarısı
Dünya

Rusya Ukrayna'da hastaneyi bombaladı! 'Fotoğraf ve görüntü paylaşmayın' uyarısı

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesi Rus bombalarının hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 17:43:00 - 2022-04-04 17:54:41

Ukrayna’nın güneyinde yer alan Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesi Rus bombalarının hedefi oldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 40. gününde devam ederken, Rus bombaları bu kez ülkenin güneyinde bulunan Mikolayiv kentini vurdu. Birçok sivil noktayı hedef alan Rusya, jinekoloji hastanesini vurdu. Hastanenin içinden paylaşılan görüntülerde, eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve odaların büyük hasar aldığı görüldü.

'Fotoğraf ve görüntü paylaşmayın' uyarısı

Saldırı sonrası açıklama yapan Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich, "Arkadaşlar Ruslar sabahın erken saatinde saldırmaya başladı. Bilgileri topluyoruz. Olay yerinden lütfen fotoğraf ve görüntü paylaşmayın. Dün jinekoloji hastanesine de saldırıldı. Şans eseri ne doktorlar ne de hastalar yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

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