Rusya-Ukrayna savaşının 40. gününde Putin'i sarsacak gelişme! Son kayıpları belli oldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun kayıplarına dair yeni verileri paylaştı. Buna göre, Rus ordusu, savaşın 40. gününde Ukrayna’da toplamda 55 hava savunma sistemi, 150 uçak ve 134 helikopter kaybetti.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Nisan 2022 tarihleri arasındaki genel tahmini kayıplarını şu şekilde açıkladı:

"Düşmanın can kaybı sayısı yaklaşık 18 bin 500, 676 tank, bin 858 zırhlı savaş aracı, 332 top, 107 çok namlulu roketatar sistemi, 55 hava savunma sistemi, 150 uçak, 134 helikopter, bin 322 araç, 7 gemi/ bot, 76 akaryakıt tankeri, 94 İHA, 25 özel ekipman, 4 kısa menzilli balistik füze kaybetti.”