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Dünya Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz gelişme! O gelişmeyi işaret etti...
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz gelişme! O gelişmeyi işaret etti...

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle aralarında biri sivil toplam 202 kişinin serbest kaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:40:00 -
Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz gelişme! O gelişmeyi işaret etti...

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle aralarında biri sivil toplam 202 kişinin serbest kaldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 101 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi.

Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Moskova’ya nakledileceği bilgisine yer verilen açıklamada, askerlere gereken psikolojik ve tıbbi yardımın da sağlandığı aktarıldı.

Ukrayna: Esir takasıyla 100 Ukraynalı asker ve 1 sivil serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ukraynalıları esaretten geri getirmeye devam ediyoruz". dedi.

Esir değişimi sonucu 100 Ukraynalı asker ve 1 sivilin serbest bırakıldığını belirten Yermak, askerler arasında yaralıların da bulunduğunu ifade etti.

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